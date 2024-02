Hamas uttaler tirsdag at Haniyeh er på plass i Egypts hovedstad Kairo.

Haniyeh leder en delegasjon som skal ha samtaler om Gaza og «innsatsen for å stoppe angrepene, sørge for hjelp til sivile og å nå målene for vårt palestinske folk», heter det i en uttalelse på meldingstjenesten Telegram.

Kilder ved flyplassen i Kairo bekrefter Haniyehs ankomst fra Qatar for et flere dagers opphold, og at han har med seg seks tjenestepersoner fra Hamas.

Ifølge flyplasskilder har også en israelsk delegasjon på høyt nivå ankommet Kairo for et opphold på noen timer.