Den felles landbrukspolitikken (CAP) koster i dag rundt 60 milliarder euro i året – nærmere 700 milliarder kroner. Den opptar rundt en tredel av EUs fellesbudsjett. Men det har ikke hindret bønder i en rekke EU-land fra å gå ut i gatene for å demonstrere for bedre vilkår. Nå får de avmålt støtte fra sine politiske ledere i Financial Times.

Irlands landbruksminister Charlie McConalogue sier at realverdien av CAP har falt de siste årene og må styrkes.

– Matsikkerhet og støtte til matproduksjon bør tilbake i sentrum av Europas budsjettpolitikk, sier McConalogue.

Også landbruksministre fra Frankrike og Polen, samt flere østeuropeiske land skal ha uttalt seg i lignende baner under et møte i Brussel.