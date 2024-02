– De syke og sårede fangene opplever svært vanskelige forhold og kjemper for å holde seg i live, sier en talsmann for Hamas-bevegelsens væpnede gren, Abu Obeida.

– Dette er ikke overraskende. Alt vårt folk nå lider under, det være seg sult, tørst og mangel på medisinsk hjelp, det lider også fangene under, sier Qassam-brigadenes talsmann.

Hamas bortførte rundt 250 israelere og utlendinger under angrepet mot det sørlige Israel 7. oktober. 110 er siden frigitt i fangeutveksling, to er reddet av israelske styrker, mens det ikke er gjort rede for rundt 130 andre.

Israelsk etterretning har konkludert med at over 30 av dem ikke lenger er i live. Hamas hevder at flere er drept i israelske angrep, og Israel innrømmer at tre ble skutt og drept av israelske soldater ved en feil i desember.

Det pågår intense forhandlinger om fangeutveksling og våpenhvile, men tiden er knapp, sier Abu Obeida.

– Tiden renner raskt ut, sier han.