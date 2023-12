Onsdag ble det brakt 115 drepte mennesker til sykehuset i løpet av 24 timer. Både sykehuset og likhuset er fullt, opplyser MSF, som støtter sykehuset.

Det er mangel på både medisiner og drivstoff, noe som betyr at sykehuset verken kan utføre livreddende operasjoner eller intensivbehandling.

– Uten strøm slutter ventilatorene å fungere, bloddonasjonene stanser, og vi får ikke sterilisert kirurgiske instrumenter, skriver MSF i en pressemelding torsdag.

MSF ber israelske styrker stanse «de kontinuerlige og vilkårlige angrepene mot Gazastripen og om å beskytte sivile og helsearbeidere».

Al Aqsa-sykehuset ligger i Deir al-Balah sør for Gaza by og nord for Khan Younis.