Domstolen fant fem av ungdommene skyldig i å ha vært på utkikk etter Paty og identifisert læreren for gjerningsmannen. De var 14 og 15 år gamle da Paty ble drept.

Den sjette ungdommen var 13 år gammel i 2020 og ble dømt for å ha gitt falsk forklaring i forbindelse med saken. Alle seks var elever ved Patys skole. I retten sa de at de ikke visste at læreren kom til å bli drept. Samtlige ble dømt til korte eller betingede fengselsstraffer.

47 år gamle Paty blir knivdrept på åpen gate og fikk hodet skåret av i Paris-forstaden Conflans-Sainte-Honorine. Gjerningsmannen, en radikalisert 18-åring med tsjetsjensk opphav, ble skutt og drept av politiet kort tid etter.

Før drapet hadde Paty vist elevene tegninger fra satiremagasinet Charlie Hebdo av profeten Muhammed under en forelesning om ytringsfrihet. Opplysningene om dette ble spredt i sosiale medier.

Drapet ble av franske myndigheter beskrevet som en islamistisk terrorhandling og utløste både nasjonal og internasjonal fordømmelse.

En rettssak mot åtte voksne som også er tiltalt for å ha vært involvert i drapet, er berammet til slutten av 2024.