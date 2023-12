Bloomberg siterer den palestinske statsministeren Mohammad Shtayyeh, som også åpner for et politisk samarbeid med Hamas etter at krigen er over.

Den foretrukne løsningen er ifølge Shtayyeh at Hamas inngår i en ny Gaza-regjering, som en del av Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO).

– Hvis de er rede til å inngå en avtale og godta PLOs politiske plattform, vil det være rom for samtaler. Palestinere bør ikke være splittet, sier Shtayyeh.

Målet er å bygge en uavhengig stat som består av Vestbredden, Gaza og Øst-Jerusalem, ifølge statsministeren.

Shtayyeh tilhører selv partiet Fatah, som utgjør den viktigste delen av PLO.