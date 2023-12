– Denne saken er av fundamental betydning i hjertet av vårt demokrati – om en tidligere president er helt immun mot å stilles for retten for alle typer forbrytelser begått mens han var president, sier spesialetterforsker Jack Smith.

Smith har bedt høyesterett uttale seg om saken så snart som mulig, slik at rettssaken mot Trump kan gå sin gang. Den er foreløpig berammet til 4. mars neste år.

Trumps juridiske team har gjentatte ganger forsøkt å hale ut rettssaken til etter valget i november neste år, blant annet med den begrunnelse at Trump har absolutt immunitet og ikke kan stilles for retten for handlinger mens han var president.

Den føderale dommeren Tanya Chutkan, som har ansvaret for rettssaken, avviste 1. desember påstanden om immunitet. Det er denne kjennelsen som er anket til høyesterett.

– Uansett hva slags immunitet en sittende president måtte ha, har USA bare én president om gangen. Og denne stillingen gir ikke et livsvarig frikort for å slippe fengsel, sa hun.

– Tiltaltes fire år som president gir ham ikke den guddommelige retten konger har til å unngå å stilles til ansvar, slik hans medborgere heller ikke har, sa hun videre.