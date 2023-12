I midten av november fullførte den israelske hæren (IDF) et opplegg med minst fem pumper rundt halvannen kilometer nord for flyktningleiren Al-Shati, skriver avisen , som viser til amerikanske tjenestemenn. Pumpene skal være i stand til å pumpe flerfoldige tusen liter vann i timen og kan oversvømme tunnelene i løpet av noen uker.

Ifølge artikkelen er det uklart om Israel vil vurdere å bruke pumpene før alle gislene er løslatt. Hamas har tidligere sagt at de har gjemt gisler «på trygge steder og i tunneler».

Nyhetsbyrået Reuters sier de ikke har kunnet verifisere opplysningen i saken til Wall Street Journal.

En amerikansk tjenestemann som har fått spørsmål om saken, sier at det vil være logisk for Israel å sørge for at tunnelene ikke kan brukes, og at landet undersøker flere måter det kan oppnås på.

Det israelske forsvaret har foreløpig ikke svart på en henvendelse om å kommentere saken.

En tjenestemann i hæren (IDF) vil ikke kommentere en mulig plan om oversvømming overfor Wall Street Journal, men sier til avisen at «IDF jobber for å ødelegge Hamas' terrorkapasitet på flere måter, med ulike militære og teknologiske verktøy».

Ifølge avisen informerte Israel USA om denne muligheten for en måned siden. De skriver at tjenestemennene ikke visste hvor nær den israelske regjeringen er å sette en slik plan ut i livet.

Tjenestemennene siteres på at Israel har ikke tatt noen endelig beslutning om å gå videre med dette eller legge det bort.