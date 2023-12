Saken om det såkalte CSAM-direktivet (child sex abuse material) lå på bordet da EUs justisministre møttes i Brussel tirsdag.

Men det er heller tvilsomt om det vil bli noen enighet mellom landene, erkjenner Sveriges justisminister Gunnar Strömmer.

– Det er jo vel kjent at det finnes veldig ulike oppfatninger blant medlemslandene i denne saken. Akkurat nå virker diskusjonen å være temmelig låst, sier han til TT.

Det kan tvinge fram en nødsforlengelse av dagens system, skriver nyhetsbyrået.

Langvarig strid

Striden har pågått siden i fjor vår, da EUs innenrikskommissær Ylva Johansson la fram forslaget om nye regler for å bekjempe overgrep mot barn på internett.

Motstanderne av direktivet omtaler det som «chat-kontroll». Også EU-parlamentet mener at forslaget går altfor langt når det gjelder kontroll av privat kommunikasjon, og krever strengere krav når det gjelder hva som skal saumfares i jakten på overgrepsmateriale.

I forrige uke måtte EU-kommisjonen derfor foreslå at dagens regler om frivillig gransking forlenges i to år til for å gi parlamentet og EU-landene mer tid til å komme til enighet.

Står på sitt

Ylva Johansson står foreløpig på sitt. Hun mener forslaget handler om at internettforetak må ta et større ansvar for hva deres tjenester brukes til.

– Hadde det vært snakk om bomber på gata, så hadde alle forstått at vi må gjøre en avveining mellom sikkerhet og integritet. Men den femårige jenta som penetreres av sin morfar hver uke – det er et taust lovbrudd som hun kanskje aldri snakker om. Vi har et ansvar for også å beskytte henne, sier Johansson til TT.

Innenrikskommissæren deltok også på tirsdagens justisministermøte.