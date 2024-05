Angrepet var ifølge kilden rettet mot en Voronezj M-radar utenfor byen Orsk i Orenburg-regionen.

Den anonyme kilden sier ikke noe om hvorvidt anlegget ble skadet i angrepet. Stemmer opplysningene, er dette et av angrepene som har skjedd dypest inne i Russland siden fullskalainvasjonen av Ukraina i februar 2022.

Myndighetene i Moskva har ikke kommentert saken, men den regjeringsvennlige russiske avisen Izvestia og andre medier har meldt at en drone styrtet i Orenburg-regionen søndag og at «ingen sivil infrastruktur» ble truffet.

Den ukrainske kilden sier også at en radar av samme type ble angrepet i Krasnodar-regionen sør i Russland 22. mai.

Den uavhengige norske forsvarsanalytikeren Thord Are Iversen, som har bakgrunn fra marinen, sier til Reuters at radarene er del av det russiske varslingssystemet for interkontinentale ballistiske raketter.

På spørsmål om hvorfor radarene ble angrepet, sier den ukrainske kilden at de overvåker ukrainske styrker sør i landet.