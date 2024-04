– Jeg takker flertallsleder Chuck Schumer og Republikanernes senatsleder Mitch McConnell for deres tydelige lederskap i å føre fram dette tverrpolitiske forslaget, i tillegg til alle senatorene fra begge partier som stemte for det, sier Zelenskyj i sosiale medier kort tid etter at vedtaket var et faktum litt før klokken 4 norsk tid.

USA har vært den viktigste militære støttespilleren for Ukraina i krigen mot den russiske invasjonen, men den siste hjelpepakken med nødvendige forsyninger sto fast i politisk dragkamp i Kongressen i flere måneder.

– Jeg er like takknemlig for støtten fra president Joe Biden og gleder meg til vedtaket blir formelt godkjent og til den neste militære hjelpepakken i tråd med den standhaftighet jeg har sett i forhandlingene våre, sier Zelenskyj videre.

– Ukrainas langtrekkende kapasiteter, artilleri og luftforsvar er avgjørende verktøy for å gjenopprette freden raskere.