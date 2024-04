– Dette er svært gledelige nyheter. Denne støtten er sårt tiltrengt og vil blant annet bidra til å gi Ukraina bedre luftverndekning, skriver utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en epost til NTB.

Han påpeker at USA har vært en svært viktig støttespiller for Ukraina i forsvarskampen mot den russiske invasjonen. Innenrikspolitiske forhold i USA har den siste tiden ført til at det ikke er blitt enighet om noen ytterligere støtte til Ukraina i Kongressen side høsten 2022.

– Dette har resultert i stor materiellmangel blant ukrainske styrker langs fronten og har gitt russiske styrker et overtak, sier Eide.

Da han tidligere denne uken besøkte både Kyiv og Odesa i Ukraina, sa president Zelenskyj og Ukrainas militære og sivile ledelse at de trenger med militær støtte snarest.

Eide understreker at situasjonen i Ukraina fortsatt er svært alvorlig, og mener flere land må ta ansvar for å støtte det krigsherjede landet.

– Det er viktig at den amerikanske støttepakken ikke må bli noen hvilepute for Ukrainas europeiske partnere. Alle nå må ta sin del av ansvaret og benytte det momentumet den amerikanske støttepakken skaper, sier han.