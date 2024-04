Den tidligere utenriksministeren sier til TV 2 at hun stiller seg fullt og helt bak fordømmelsen av Irans angrep på Israel.

– Det er en betydelig eskalering i en tid hvor regionen sårt trenger deeskalering. Så er det unikt at Iran angriper direkte fra iransk territorium, sier hun.

Søreide peker på at Iran ellers har pleid å være mer indirekte gjennom å bruke iranskstøttede grupper som Hizbollah og houthiene.

– Det er jo dette som gjør det farlig nå. Det er at de ikke har helt kontroll på disse proxyene. Selv om Iran ikke skulle ønske videre eskalering, så kan det jo likevel komme som følge av at disse proxyene reagerer mer eller mindre på egen hånd.

Hun poengterer at det er helt åpenbart at alle nå må sørge for å vise mest mulig tilbakeholdenhet.

– Hvis ikke kan dette eskalere til en storkrig i regionen, sier Ine Eriksen Søreide.