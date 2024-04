Den ukrainske presidenten ble søndag intervjuet av TV-kanalen NBC. Han sa at lørdagens vedtak sendte en «kraftfull melding» til Russland om at Washington står sammen med Kyiv.

– Jeg mener denne støtten virkelig vil styrke Ukrainas væpnede styrker, og vi vil få en sjanse til å seire, sa han.

Han understreket flere ganger i intervjuet behovet for en rask videre behandling av saken i Washington, og la særlig vekt på behovet for langtrekkende amerikanske ATACMS-raketter og luftvern.

– Dette er avgjørende viktig. Dette er vår prioritet nå, sa han.

I løpet av uka

Etter måneder med krangel og stillstand vedtok Representantenes hus lørdag militærstøtte til Ukraina på 61 milliarder dollar.

Loven går nå videre til Senatet for endelig behandling, før den ender opp på president Joe Bidens kontor for signering. I en uttalelse fra Det hvite hus lørdag oppfordret presidenten Senatet til å behandle saken raskt.

Det er ventet at Senatet starter saksbehandlingen tirsdag, med en innledende avstemming samme ettermiddag. Endelig godkjenning ventes senere i uka, men her var detaljene noe uklare søndag.

Lederen for etterretningskomiteen i Senatet, Mark Warner, sier til CBS at den første utstyrspakken fra USA kan være på vei «innen slutten av uka».

– Jeg tror at administrasjonen i løpet av de siste par månedene har forberedt eller skaffet til veie ATACMS-raketter. Det er nedfelt i lovforslaget, sier han.

Det langtrekkende rakettvåpenet ble tatt i bruk av Ukraina for første gang i oktober, da det ble rettet mot to flyplasser i russiskokkuperte områder.

Amerikanske embetsfolk sier til nyhetsbyrået Reuters at ukrainske styrker kan bruke disse rakettene til å ødelegge forsyningslinjer, flybaser og jernbanespor som Russland bruker i okkuperte områder.

Balansegang

Kammeret godkjente også lørdag som ventet en støttepakke til Taiwan på 8,1 milliarder dollar, samt militær støtte til Israel på totalt 13 milliarder dollar. Det ble også satt av 9 milliarder dollar til humanitær hjelp til Gaza og andre sårbare befolkningsgrupper rundt om i verden.

Det var imidlertid Ukraina-støtten som var den aller største saken på kongressrepresentantenes bord lørdag. Den ble vedtatt med solid flertall – 311 mot 112 stemmer.

En gruppe republikanerne på ytre høyre fløy er sterkt imot amerikansk militærstøtte til Ukrainas kamp mot den russiske invasjonen. En serie tillegg til loven som var utformet av motstanderne for å vanne ut eller ødelegge den, ble imidlertid stemt ned.

Motstanden førte til at speaker Mike Johnson sto overfor en svært vanskelig politisk balansegang, siden Republikanernes flertall i forsamlingen er syltynt.

Tverrpolitisk samarbeid

Etter lørdagens vedtak, har medlemmer av den harde høyrefløyen blant republikanerne truet med å få Johnson kastet som speaker. Nå får han imidlertid støtte fra Demokratene, en situasjon som er ganske uvant.

Den demokratiske kongressrepresentanten Jared Moskowitz sa i et intervju med Fox News at å kaste Johnson nå «bare vil oppmuntre USA fiender, som Russland og Iran, i en tid med stor global uro».

– Han fortjener å beholde jobben fram til utløpet av perioden, sa demokraten Ro Khanna.

Med støtte fra demokratisk side, kan det bli vanskelig for republikanske Marjorie Taylor Greene og andre opprørere på ytre høyre fløy å kaste speakeren.

Stanset opp

Den amerikanske militærstøtten til Ukraina stanset opp etter at den forrige pakken var oppbrukt. Europeiske og andre vestlige støttespiller har så langt ikke klart å fylle opp dette tomrommet, noe som har fått konsekvenser på slagmarken.

Ukraina har de siste månedene slitt hardt i kampen mot de russiske invasjonsstyrkene. President Volodymyr Zelenskyj har gjentatte ganger bedt om forsyninger av luftvern og artillerigranater.

Amerikanske militære har anslått at Russland, som blant annet skal ha fått overført materiell fra Nord-Korea og Iran, har fem ganger så stor ildkraft som ukrainerne.

– Sårt tiltrengt

– Støtten fra USA er avgjørende for å snu den trenden vi har sett den siste tiden, der Russland har vunnet noe terreng med sine angrep, skrev utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en epost til NTB lørdag.

– Dette er svært gledelige nyheter. Denne støtten er sårt tiltrengt og vil blant annet bidra til å gi Ukraina bedre luftverndekning, fortsatte han.

Eide understreket at situasjonen i Ukraina fortsatt er svært alvorlig, og at han mener flere land må ta ansvar for å støtte det krigsherjede landet.

– Det er viktig at den amerikanske støttepakken ikke må bli noen hvilepute for Ukrainas europeiske partnere. Alle nå må ta sin del av ansvaret og benytte det momentumet den amerikanske støttepakken skaper.