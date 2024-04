Det regjerende sentrum-høyre-partiet har sikret seg 58 av 151 representanter i nasjonalforsamlingen, ifølge målingen fra Ipsos. Det er likevel en nedgang fra 66 ved sist valg og ikke nok til å danne regjering alene.

En sentrum-venstre-koalisjon ledet av Sosialdemokratene (SDP) ser ut til å få 44 representanter, mens det høyreorienterte Domovinski Pokret (DP) får 13, ifølge valgdagsmålingen.

Valget ble holdt etter at nasjonalforsamlingen ble oppløst i mars etter anmodning fra den vestligorienterte statsministeren Andrej Plenkovic. Kritiske røster hevder han framskyndet valget fordi han frykter at oppslutningen om hans parti HDZ var i ferd med å dale.

Plenkovic har fått kraftig kritikk for sin justispolitikk og for sin håndtering av mediene. Han er også blitt beskyldt for korrupsjon. Dersom han blir statsminister nok en gang, blir det hans tredje periode.

HDZ har dominert kroatisk politikk og landets nasjonalforsamling siden landet løsrev seg fra Jugoslavia på 1990-tallet.