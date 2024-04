– Jeg ser fram til å ønske den argentinske presidenten velkommen til Danmark. Vi lever i en tid med store globale utfordringer, og vi har bruk for gode partnerskap på tvers av kontinenter, sa Frederiksen fredag da hun bekreftet besøket.

Milei ankommer København mandag. Da skal han møte Frederiksen. På dagsordenen står blant annet styrking av det bilaterale forholdet mellom Danmark og Argentina. Globale sikkerhetspolitiske utfordringer, som støtte til Ukraina og situasjonen i Midtøsten, er også på programmet.

Dagen etter skal presidenten møte forsvarsminister Troels Lund Poulsen for å signere F-16-kontrakten.

– Jeg er glad for at Argentina nå trer inn i F-16-fellesskapet. Det understreker det gode samarbeidet mellom våre to land, som styrkes ytterligere med presidentens besøk, sier Frederiksen.

Det er USA som har gitt Danmark tillatelse til å selge de amerikanskproduserte flyene. Det dreier seg om 24 fly til en sum på 2,1 milliarder danske kroner.