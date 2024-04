– Jeg har vært urolig i seks måneder. Nå er det enda farligere, da vi for første gang har sett et angrep fra iransk jord mot israelsk jord, sier utenriksministeren om en eskalering av den anspente situasjonen i Midtøsten til NRK søndag morgen.

Iran skjøt opp hundrevis av droner og raketter rettet mot Israel natt til søndag, men Israels militære har uttalt at 99 prosent av disse ble skutt ned. Angrepet var et svar på Israels angrep mot Irans konsulat i Syria tidligere i april.

– Det er et veldig alvorlig tegn på at dette kan eskalere kraftig. Sett fra Irans side er jo dette et svar på Israels angrep mot deres konsulat i Damaskus. Vi har advart sterkt mot dette, og vi fordømmer dette angrepet fra Iran da det ikke er rom for denne typen hevn i folkeretten, sier utenriksministeren.

– Nå gjelder det at alle parter besinner seg slik at vi ikke får en regional storkrig.