Mannen i 40-årene er kjent som «evnukkmakeren» og kommer ifølge kanalen fra Drammen. Dommen mot ham leses opp torsdag og fredag, ifølge NRK.

Han er del av en gruppe som utførte en rekke ekstreme ritualer, blant dem fysisk kastrering og å fryse lemmer. Det hele ble filmet og direkteoverført, og opptakene ble solgt.

Drammenseren har overfor en irsk nettavis hevdet å ha kastrert flere titalls andre menn, og at han oppbevarte kjønnsorganene deres nedfryst i alkohol.

Ifølge NRK tjente mannen mer enn to millioner kroner på dette over en periode på seks år, fram til han ble pågrepet i desember 2021. Åtte andre menn står tiltalt i samme sak, og politiet mener nordmannen ledet gruppa. Tre av dem er ifølge NRK dømt for å ha fjernet nordmannens penis og brystvorte, og for å ha bidratt til å amputere beinet hans.

Gruppa skal ha vært populær i en subkultur der menn frivillig får amputert penis og testikler, kjent på engelsk som «nullos».