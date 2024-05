Det er de tre klimagruppene Friends of the Earth, ClientEarth og Good Law Project som klaget regjeringens plan for utslippskutt inn for retten.

Regjeringens mål for CO2-utslipp ble lagd i forbindelse med Storbritannias plan om å bli karbonnøytrale innen 2050. Disse målene ble utformet etter at en domstol i 2022 bestemte at Storbritannia hadde brutt løftene i Paris-avtalen.

Men de tre klimaorganisasjonene mente at den nye planen også var lovstridig, og dommer Clive Sheldon ga dem medhold på fire av fem punkter.

Ifølge domstolen ble den tidligere klimaministeren Grant Shapps fortalt at planen ville gi en store utslippskutt, mens det i realiteten var langt fra sikkert at forslagene ville gi de nødvendige kuttene.