De tre ble funnet ved Santo Tomas i Baja California før helga og antas å være to australske brødre på 30 og 33 år og en amerikaner på 33 år som sist ble sett 27. april, ifølge påtalemyndigheten i delstaten, som ligger helt nordvest i Mexico.

De antas å ha blitt drept mens ranere stjal bilen deres, opplyser Baja California-riksadvokat Maria Elena Andrade. Tre mistenkte, to menn og en kvinne, er pågrepet, mistenkt for å være involvert i drapene. En av de pågrepne har historikk med vold, narkotikahandel og ran, ifølge myndighetene.

Slektninger av de tre savnede ankom søndag Mexico for å se og eventuelt identifisere levningene.

Baja California er kjent for sine vakre strender, og delstatens nærhet til California-grensa gjør den til et yndet reisemål for amerikanske turister. Delstaten er også blant Mexicos mest voldsherjede, men narkokartellenes aktivitet rammer sjelden utenlandsturister.