United Methodist Church har rundt 10 millioner medlemmer rundt om i verden, og den norske metodistkirken er underlagt den.

Lederskapet i kirken godkjente endringene med 692 mot 51 stemmer på en konferanse i Charlotte i North Carolina øst i USA.

Metodistkirkens egne nyhetsbyrå skriver at delegater og observatører applauderte etter avstemningen.

– Mange klemte hverandre, og mer enn noen få gråt, i det som var et massegledesutbrudd for dem som har kjempet – noen av dem i flere tiår – for å gjøre Metodistkirken helt inkluderende, skriver nyhetsbyrået.

– Dette er fantastisk! Og en dag vi har drømt om og ventet på i mange år, sier Audun Westad til Vårt Land. Han er ifølge avisa en av to norske delegater på konferansen.

Kirken har skrotet et forbud fra 1984 mot ordinering av geistlige som er «selverklærte, praktiserende homoseksuelle». Den har også fjernet straffen for prester som vier likekjønnede par.

Tiltakene har ikke vært ukontroversielle. Flere tusen mer konservative menigheter har de siste årene forlatt kirken i motstand mot dem.

Rundt halvparten av kirkens medlemmer bor i USA.