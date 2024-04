Honduras har den høyeste drapsraten for kvinner i hele Latin-Amerika, sier den stedlige FN-representanten Alice Shackelford.

– Vi er midt i en krise når det kommer til tall på kvinner som har lidd en voldsom død, sier Shackelford. Hun frykter at det nærmest ses på som normalt at kvinner blir behandlet som sexobjekter og blir utsatt for grov vold.

I 2023 ble det registrert 380 kvinnedrap, ifølge en oversikt fra det uavhengige universitetet i Honduras.

– Omfanget av hat og forakt mot kvinner er helt åpenbart. Menn tror de har krav på kvinners kropp og rett til å kontrollere kvinners tanker og oppførsel. Og de tar livet av dem, sier Migdonia Ayestas. Hun er leder for en overvåkingsgruppe tilknyttet universitet.