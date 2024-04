Hamas-toppen Khalil al-Hayya har representert den palestinske bevegelsen i forhandlingene om våpenhvile og fangeutveksling.

Ifølge ham er Hamas villige til å inngå en minst fem år lang våpenhvile med Israel og kommer også til å legge ned våpnene og bli et politisk parti dersom israelske styrker trekker seg ut av Gazastripen og Vestbredden og palestinerne får sin egen stat innen for grensene fra før 1967.

Forutsetningen er at Israel anerkjenner palestinske flyktningers rett til retur, i tråd med internasjonale resolusjoner, sier Khalil al-Hayya.

Samlingsregjering

Hamas ønsker også å slutte seg til Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) som ledes av rivalene i Fatah og åpner for å danne en samarbeidsregjering på Gazastripen og Vestbredden, sier han.

– All erfaring til mennesker som har kjempet mot okkupanter, er at da de ble uavhengige og fikk rettigheter og en egen stat, er at de har blitt til politiske partier og at styrkene deres har blitt til landets hær, sier al-Hayya.

Det er lite som tyder på at Israel vil gå med på det som kan synes å være en utstrakt hånd fra Hamas.

Statsminister Benjamin Netanyahu har utelukket en framtidig tostatsløsning og fastholder at Hamas er en terrorgruppe som skal knuses en gang for alle etter angrepet 7. oktober.

Vil aldri lykkes

Dette vil Israel aldri lykkes med, sier Khalil al-Hayya. Etter over et halvt år med massiv bombing i Gaza har de israelske styrkene ifølge ham bare ødelagt 20 prosent av Hamas-styrkenes kapasitet.

– Men hva er egentlig løsningen når de ikke kan lykkes med å gjøre slutt på Hamas? Løsningen er å komme fram til enighet, sier han.

Verken Israel eller den palestinske selvstyremyndigheten på Vestbredden, ledet av president Mahmoud Abbas, har kommentert utspillet fra Hamas-toppen.

Forsvinner ikke

Israel truer nå med å sende bakkestyrker inn i Rafah lengst sør på Gazastripen der over 1,1 millioner internt fordrevne palestinere har søkt tilflukt og hevder at de gjenværende Hamas-styrkene og lederne skjuler seg der.

Al-Haya avviser at Israel vil lykkes og sier at det fortsatt er tett kontakt mellom bevegelsens politiske ledelse som oppholder seg i utlandet og den militære ledelsen i Gaza.

– Det palestinske folk forsvinner heller ikke selv om de skulle lykkes med å knuse Hamas, og nye væpnede grupper kommer i så fall til å bli dannet, sier al-Hayya.