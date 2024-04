Tusenvis er samlet for å uttrykke misnøye mot et kontroversielt lovforslag som vil pålegge medier og organisasjoner å registrere seg som «utenlandsk agenter» dersom mer enn 20 prosent av finansieringen kommer fra utlandet.

Motstandere anser loven for å være autoritær og inspirert av russisk styresett. EU har advart Georgia om at loven kan få følger for landets EU-søknad.

Nyhetsbyrået AFP skriver at flere titall fredelige demonstranter arresteres, og at politiet bruker vold mot dem.