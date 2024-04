Tapstallet øker år for år, det samme gjør metodene som svindlerne bruker for å få ofrene til å oppgi koder og andre opplysninger. Noen ganger sender sågar svindlerne egen kurerer som henter kontanter eller gull fra de eldre, og som påtar seg å plassere dem på et trygt sted.

Økningen var på 11 prosent for personer over 60 år, skriver FBI. Særlig sterk var økningen under covid-pandemien da mange holdt seg hjemme og lettere ble ofre for svindlere som forsøkte seg over telefonen.

– Det kan være helt ødeleggende for eldre amerikanere som ikke har mulighet for å ta seg en jobb for å tjene penger. Folk mister alt de har, og noen blir rett og slett lutfattige, sier nestleder James Barnacle ved FBIs avdeling for denne type lovbrudd.

Det føderale politiet mottok i fjor over 100.000 meldinger fra folk over 60 år som hadde mistet penger eller verdisaker. Nesten seks tusen personer ble lurt for over 100.000 dollar hver.

Barnacle sier at FBIs etterforskere avdekker et mylder av teknikker, alt fra falske romanser til fiktive investeringsprosjekter. Bak finner FBI ofte organiserte, flernasjonale foretak som sikter seg inn mot eldre.

En vanlig framgangsmåte som økte i fjor, er svindlere som ringer og utgir seg for å være kundebehandlere eller teknisk støttepersonell i ulike tjenester som banker eller offentlige kontorer. De forteller ofrene at de utsatt for hacking og at de må bekrefte at de vil flytte pengene over til en trygg konto. Dermed er det gjort.