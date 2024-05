Titusener av politifolk var onsdag utplassert i byen for å hindre at folk samlet seg i bestemte områder for å markere arbeidernes dag.

Helt siden demonstrasjonene mot president Recep Tayyip Erdogan i 2013 har det vært forbudt å markere 1. mai på Taksimplassen i sentrum av Istanbul.

I bydelen Besiktas ble minst 30 venstreorienterte demonstranter pågrepet idet de ropte slagord mot forbudet, melder en journalist fra AFP. Rundt 30 andre ble pågrepet i Sisli-området.

Flere store veier som går gjennom byen, er stengt, og kollektivtrafikken innstilt.

Opposisjonsleder Özgür Özel og Istanbuls ordfører Ekrem Imamoglu møtte begge fram i bydelen Sarachane, der Istanbuls rådhus ligger.

Begge lovet å fortsette kampen for at det igjen skal kunne avholdes markeringer på Taksimplassen.