Russiske styrker har den siste tiden vært på offensiven, særlig i området rundt den strategisk viktige byen Tsjasiv Jar og nordvest for Avdijivka, som russerne erobret i februar.

I Moskva sier forsvarsdepartementet at de russiske styrkene har hatt klar framgang den siste uka, og tatt kontroll over landsbyen Novobakhmutivka, rundt ti kilometer nord for Avdijivka.

Syrskyj innrømmer at de russiske styrkene har hatt en viss taktisk suksess i disse områdene. Han sier at nye, uthvilte militære enheter nå roteres inn i området for å overta etter dem som har hatt tap.

Ukrainske militærbloggere kom denne uka med sjelden kritikk av de ukrainske væpnede styrkene. Deep State Telegram-kanalen, som står de militære nær, la skylden på militære ledere for «at militærenheter flere steder har kollapset, med betydelige tap som konsekvens».

Ukraina venter utålmodig på at amerikanske våpen til milliarder av dollar skal komme til landet, og håper det skal bidra til å stabilisere situasjonen langs den lange frontlinjen.