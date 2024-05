Båten kantret rundt 50 kilometer sør for Kreta. Det antas at den var på vei til Italia, og at den kom fra Libya eller Egypt. Kystvakten fortsatte torsdag letingen etter de savnede.

Italias kystvakt ble varslet før båten kantret, hvorpå de ga beskjed til greske myndigheter, melder det greske nyhetsbyrået ANET.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger har nesten 1.500 asylsøkere ankommet Kreta siden begynnelsen av året.