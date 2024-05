Tilstanden til Fico er stabil, mens svært alvorlig, ifølge hans regjering. Torsdag holder regjeringen krisemøte etter drapsforsøket dagen før.

Robert Fico ble kritisk såret da han ble skutt etter et regjeringsmøte i gruvebyen Handlova onsdag ettermiddag. På kvelden sa Kalinak at legene kjempet for statsministerens liv.

Ifølge regjeringen var angrepet politisk motivert, og en 71 år gammel mann er pågrepet i forbindelse med attentatet. Den mistenkte mannen skal være en venstreorientert poet. Lokale medier melder at 71-åringens kone er innbrakt til avhør.

Fra politikere i hele Europa strømmet har det strømmet inn sjokkerte reaksjoner på hendelsen.