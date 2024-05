Trump vant tirsdag republikanernes nominasjonsvalg i West Virginia og Nebraska. Biden har vunnet demokratenes nominasjonsvalg i de samme delstatene.

Biden har fra før sikret seg nok delegater til å bli Demokratenes presidentkandidat på landsmøtet i august. Også Trump har sikret seg nok delegater, og alt tyder dermed på at de to møtes i presidentvalget i november. Det er den første omkampen i et presidentvalg siden 1956.