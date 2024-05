Sonko søkte om asyl i Sveits i november 2016 og ble pågrepet to måneder senere. Han hadde før dette vært innenriksminister i Gambia i ti år under daværende president Yahya Jammeh.

Onsdag ble han dømt for drap, tortur og fengslinger uten lov og dom i forbindelse med at Gambias sikkerhetsstyrker drev omfattende forfølgelse av presidentens motstandere. Han ble imidlertid frikjent for voldtekt. Dommen kan ankes.

Det folkerettslige prinsippet om universell jurisdiksjon innebærer at saker av spesielt alvorlig karakter kan føres i domstoler verden over.