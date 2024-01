70-åringen, som i dag er EU-kommissær for arbeid og sosiale rettigheter, er dermed den eneste som så langt har tatt opp kampen med Ursula von der Leyen om ledervervet.

Von der Leyen har på sin side fortsatt ikke gjort det klart om hun stiller til gjenvalg.

Det er den nest største partigruppa i EU-parlamentet, Sosialister og Demokrater (S&D), som har nominert Schmit som sin spisskandidat.

Men veien kan bli lang og ikke minst bratt for Schmit. For å bli valgt må S&D først bli den største partigruppa i parlamentet. I dag er det den konservative gruppa EPP, som von der Leyen tilhører, som har denne posisjonen – og meningsmålinger tyder på at dette vil fortsette etter valget i juni.

Schmit må dessuten blir støttet av samtlige stats- og regjeringssjefer i EU for å få den gjeve posisjonen.