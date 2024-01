I sitt åpningsinnlegg i ICJ fredag sier Israel at landets handlinger i Gaza kun er selvforsvar og at Sør-Afrikas anklager om folkemord er «dypt forvrengte».

– Hvis det har vært folkemordhandlinger, så har de blitt begått mot Israel, hevder landet, som sier at det er Hamas som har forsøkt seg på et slikt folkerettsbrudd.

Israel er på plass i FNs høyeste rettsorgan for å forsvare seg selv mot anklager fra Sør-Afrika om at de har skyld i et folkemord på palestinere på Gazastripen.

Sør-Afrika, som lenge har støttet palestinernes sak, har bedt FN-domstolen om å beordre en umiddelbar stans i krigshandlingene i Gaza, som på søndag har pågått i 100 dager.