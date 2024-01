Det opplyser talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd John Kirby.

På en pressekonferanse søndag sa Kirby at Austins leger har sagt at ministeren i utgangspunktet kan utskrives nå, men at de mener han bør bli værende på sykehus for ytterligere behandling.

Kirby sier Austin og president Joe Biden har regelmessig og rutinemessig kommunikasjon og at forsvarsministeren «er aktiv og jobber fra sykesengen».

70 år gamle Austin gjennomgikk rett før jul en mindre operasjon for prostatakreft. Han ble utskrevet fra sykehus, men deretter innlagt igjen på grunn av komplikasjoner første nyttårsdag.

Verken president Joe Biden eller Austins medarbeidere i departementet fikk vite om innleggelsene før 4. januar. Først fem dager etter det igjen fikk Biden vite at forsvarsministeren var blitt behandlet for prostatakreft.

Biden sa fredag at Austin burde ha fortalt ham om sykehusinnleggelsene, men at han fortsatt har tillit til ministeren.

Generalinspektøren i forsvarsdepartementet Pentagon har varslet en gransking av sykehusinnleggelsen og håndteringen av den.