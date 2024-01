Tidligere innenriksminister Mariusz Kamiński og hans tidligere statssekretær Maciej Wąsik ble avbildet side om side med presidenten ved en mottakelse i presidentpalasset tirsdag, ifølge bilder publisert av Dudas advokatfirma på X/Twitter.

Politiet i Warszawa hadde tidligere mottatt en rettskjennelse for å frakte begge politikerne i fengsel. Opptak fra TVN24 viste politibetjenter som tilsynelatende lette forgjeves etter de to mennene ved hjemmene deres.

Hendelsen demonstrerer maktkampen mellom den nye proeuropeiske regjeringen til Donald Tusk og det inntil nylig regjerende partiet PiS, som Duda og de to dømte politikerne tilhører. I 2015, rett etter at PiS kom til makten, benådet Duda både Kamiński og Wąsik, som var dømt for embetsmisbruk.

I juni i fjor ble benådingen opphevet, og de to ble i slutten av desember dømt til to års fengsel.