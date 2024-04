– Jeg vil ikke ødelegge festen. Men hovedbudskapet mitt i dag er Patriots, sa Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba da han ankom Natos hovedkvarter like etter feiringen av forsvarsalliansens 75-årsdag torsdag.

Den siste tiden har Russland latt bomber, missiler og droner regne over Ukraina.

Natt til torsdag ble fire mennesker drept i Kharkiv i et massivt droneangrep. Tre redningsarbeidere er blant de drepte.

I tillegg er elforsyningen slått ut i store deler av Ukrainas nest største by.

– Politisk vilje

I et intervju med Reuters peker Kuleba på at Nato-land har mer enn 100 Patriot-systemer på lager, men at de engang ikke har vært villige til å gi Ukraina fem til sju av dem, noe som anses for et minimum.

– Dette er bare et spørsmål om politisk vilje. Løsningen finnes der, sier han og advarer om at dersom Ukraina taper krigen, kan Russland vende seg mot europeiske land.

Det amerikanske Patriot-systemet regnes for å være det beste til å slå ut ballistiske raketter.

Dilemma

Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), som er i Brussel for å delta på Natos utenriksministermøte, mener det er et reelt dilemma for mange land hvor mye man vil tappe egne lagre for å hjelpe Ukraina.

– Norge hører jo til at dem som har gått ganske langt. Men så er det noen land som holder litt mer igjen og ønsker å beholde en større beholdning selv for påkommende tilfeller. Og den diskusjonen går jo her også nå, sier han til NTB.

Eide peker også på at både Nato og EU prøver å få fortgang i våpenproduksjonen.

– Det er bedre enn det var, men det er dårligere enn det burde vært, konstaterer han.

Torsdag skal det være et møte i Nato/Ukraina-rådet. Om noen Nato-land der kommer med nye våpenløfter til Ukraina, gjenstår å se.