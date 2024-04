– Vi forbereder oss til å møte Israels sikkerhetsbehov både når det gjelder forsvar og angrep, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu i en uttalelse torsdag.

Han sier Israel fortsetter krigen i Gaza, men at de også forbereder seg på en rekke scenarioer andre steder.

1. april forårsaket et angrep store ødeleggelser på konsulatdelen av den iranske ambassaden i Damaskus og kostet sju medlemmer av Irans Revolusjonsgarde livet, inkludert to generaler. Israel har blitt beskyldt for å ha stått bak angrepet, men har ikke kommentert anklagene.

Irans øverste leder Ali Khamenei uttalte onsdag at Israel må og vil bli straffet for angrepet på det iranske konsulatet.

USA ber om ro

USA har de siste dagene advart om faren for et angrep fra Iran eller Iran-allierte grupper på et tidspunkt hvor spenningen i Midtøsten har økt. President Joe Biden uttalte onsdag at Iran truer med å iverksette et betydelig angrep mot Israel.

Amerikanske myndigheter har kontaktet utenriksministrene i Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Qatar og Irak for å be dem oppfordre Iran til å trappe ned spenningen, ifølge Reuters.

USAs spesialutsending for Midtøsten Brett McGurk ringte utenriksministrene for å be dem om å roe ned situasjonen, og denne forespørselen skal ha blitt fulgt opp, ifølge Reuters. Irans utenriksdepartement opplyste onsdag at landets utenriksminister hadde snakket med de fire andre utenriksministrene om situasjonen.

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock snakket torsdag på telefon med sin iranske kollega om situasjonen.

– Å unngå ytterligere regionale eskaleringer er i alles interesse. Vi oppfordrer alle aktørene i regionen til ansvarlig oppførsel og utvise maksimal tilbakeholdenhet, skriver hun på X.

Også Russland maner til ro

Det har ikke blitt sendt noen forespørsler til Russland om å innta noen meglerposisjon mellom Israel og Iran, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov.

– Akkurat nå er det svært viktig at alle utviser tilbakeholdenhet for å hindre en fullstendig destabilisering av situasjonen i regionen, som ikke akkurat bobler over av stabilitet og forutsigbarhet, sier Peskov.

– Vi oppfordrer alle land i regionen om å utvise tilbakeholdenhet, sier Peskov videre, som legger til at det antatte israelske angrepet på det iranske konsulatet var et brudd på alle internasjonale lover.

Slettet melding om stengt luftrom

Det tyske flyselskapet Lufthansa opplyste onsdag at de stanset flygningene til Teheran fram til torsdag. Senere publiserte det iranske nyhetsbyrået Mehr en melding om at luftrommet over hovedstaden ble stengt på grunn av en militærøvelse.

Meldingen ble senere slettet, og nyhetsbyrået, som har tette bånd til iranske myndigheter, nektet i etterkant for å ha publisert en slik melding.