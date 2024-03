Malis militære har sagt at angrepet var rettet mot opprørere og at «mange terrorister» ble drept. Men det avviser øyenvitner.

En mann har fortalt til menneskerettsorganisasjonen at han mistet kona og seks av barna sine i angrepet, som skjedde nattetid 17. mars i Amasrakad-området nord i landet.

Det første angrepet traff en pick-up-bil, mens det andre angrepet rammet en flyktningleir, opplyser Amnesty.

Mali er blant flere vestafrikanske land som kjemper mot et islamistopprør med koblinger til al-Qaida og IS og som startet i 2012. Landet har vært styrt av en militærjunta som tok makten i et kupp i 2020.

Ifølge Amnesty har militæret trappet opp angrepene mot ekstremistgruppene siden i fjor sommer. Angrepene har ført til at mange sivile har flyktet fra hjemmene sine og søkt tilflukt i midlertidige leirer.