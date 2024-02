Familienes forening Demak forteller at det er minst 145 savnede, blant dem 38 barn.

De har fortsatt ikke funnet sine kjære, tross at ruinene nå for lengst er ryddet bort og man har vært i tett kontakt med leger, sykehus og myndigheter. Nå ber foreningen om at det etableres en parlamentarisk granskning, og at man åpner enkelte graver for å ta DNA-prøver.

Tyrkias innenriksdepartement har fortsatt ikke kommet med noe offisielt tall på antall savnede etter jordskjelvene, og familieminister Mahinur Özdemir Göktas hevdet i januar at det ikke var noen savnede barn.

6. februar 2023 rammet to jordskjelv med styrke 7,7 og 7,6 det sørøstlige Tyrkia og Syria. Mer enn 53.000 personer omkom ifølge offisielle tall.