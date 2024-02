– Luftforsvaret ødela 17 ukrainske raketter over Svartehavet og ytterligere tre over Krim-halvøya, sier Russlands forsvarsdepartement i sosiale medier onsdag ettermiddag.

Rester fra en av rakettene falt ned i nærheten av Ljubimovka, en forstad nord for Sevastopol, ifølge departementet.

Samtidig sier lederen for Ukrainas flyvåpen at de har gjennomført et angrep mot den militære flybasen Belbek på Krim-halvøya.

– Ukrainske flygere skal definitivt vende tilbake til sin hjemlige flybase, sier Mykola Olesjtsjuk i en melding i sosiale medier der han legger ved en video av det påståtte angrepet.