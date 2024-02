– Vi skal ha denne avstemningen torsdag, sa den demokratiske New York-senatoren Chuck Schumer onsdag kveld.

Demokratene ønsker å gi republikanerne tid til å «finne ut av hva de vil gjøre videre» etter at republikanerne stemte ned det opprinnelige forslaget onsdag.

Forslaget, som omfattet grensetiltak og militær hjelp til Ukraina og Israel, trengte 60 stemmer for å tas videre, men opptellingen viste 49 stemmer for og 50 mot. Mens Demokratene stort sett stemte for, stemte Republikanerne mot.

Det opprinnelige forslaget ble forhandlet fram av senatorer fra begge partier, noe som tok mange uker. Det kom i stand etter at Republikanerne krevde at de to sakene – militærstøtte til utlandet og tiltak langs USAs grense mot Mexico – måtte vurderes i sammenheng.