For et år siden var prisen 2500 euro, og så sent som i forrige måned var den 4000 euro for et tonn med rå og ubearbeidede bønner fra fruktene på kakaotreet, som vokser i tropisk og fuktig klima i Sør-Amerika og Afrika.

Av bønnene, eller frøene, lages både kakao og sjokolade.

– En kilo med kakao er tre euro dyrere enn for et år siden. Alle kan jo forestille seg hva det betyr for produksjonen av en 100-grams sjokoladeplate som inneholder mellom 35 og 70 prosent kakao. Vi vurderer situasjonen fortløpende, sier en talsperson for den berømte tyske sjokoladeprodusenten Ritter Sport.

Selskapet vil ikke si noe om prisøkninger av konkurransegrunner, men i bransjeorganisasjonen for konfekt og sjokoladeprodukter er det utbedt uro.

Skyves over på kunden

– Økte råvarepriser og høyere lønninger kan føre til økte kostnader som normalt blir skjøvet over på kunden, sier Solveig Schneider. Hun er viseadministrerende direktør i organisasjonen for tyske sjokoladeprodusenter.

Og i USA tenker produsentene i slike baner. Hershey, en av verdens største produsenter av sjokolade og søtsaker, utelukker ikke økte priser.

– Gitt dagens råvarepriser må vi bruke alle redskapene i verktøykassen for å styre det som skjer i næringen, inkludert priser til forbrukerne, sa toppsjef Michele Buck under presentasjonen av årsrapporten til Hershey tidligere i februar.

Uttalelser som er kommet fra Hersheys sveitsiske konkurrent Nestlé, peker i samme retning.

Klimaendringer også her

Hovedårsaken til at råvareprisene har steget så dramatisk i det siste, er at leveransene fra landene der kakaotreet vokser, er blitt merkbart mindre. Elfenbenskysten og Ghana står for 60 prosent av produksjonen på verdensbasis og melder at klimaendringer har en betydelig innflytelse på produksjonen.

Ekstremvær opptrer stadig oftere med lange tørkeperioder, ekstrem nedbør og akutte flommer. Dette har ført til dårligere kvalitet på kakaobønnene og mindre avlinger. I noen år har hele innhøstingen blitt ødelagt av uforutsigbart vær, melder miljøorganisasjonen WWF.

Forlengede perioder med regn fører også til økende utbredelse av plantesykdommer som CSSVD. Dette er et virus som spres av bladlus, og som kan føre til at det lille, eviggrønne kakaotreet dør. Ifølge Kerstin Weber, som er miljøforsker i WWF, er 17 prosent av alle vekstområder i Ghana allerede berørt av dette viruset som også rammer Elfenbenskysten.

Tropisk klima

Kakaotreet vokser i tropisk klima og kan plantes overalt i denne sonen dersom et er regelmessige regnskyll og god jord. Det trives best under andre trær som kaster skygge. Det tar fire-fem år før treet bærer frukt. De er rundt 500 gram tunge, og pent i rekker i fruktmosen sitter 20–50 kakaofrø/bønner.

Mens kakaotreet er ikke spesielt motstandsdyktig, og den eneste effektive behandlingen mot CSSVD er å fjerne syke trær og plante nye, sier Weber. Og siden kakaotreet plantes på store områder som monokultur, løpet smitten lett fra ett tre til neste.

En annen faktor som også sterkt berører produksjonen av sjokolade, er den markante økningen i prisen på sukker. I 2023 økte prisene med 72 prosent i EU, ifølge den tyske bransjeorganisasjonen BDSI. Kakaosmør økte med 52 prosent, mens kakaopulver steg med 43 prosent.

Økt forbruk

På plussiden er det økende etterspørsel etter sjokolade til tross for at innsatsprisene øker, sier en talsmann for den tyske matvarekjeden Rewe. Men han tror ikke at økt forbruk alene vil skjerpe prisene, slik det ofte er i en økonomi som styres av tilbud og etterspørsel.

Faktorer som påvirker prisene vel så mye, er intens priskonkurranse, størrelsen på løpende kontrakter, lagerbeholdning hos produsentene og det faktiske kakaoinnholdet i det enkelte produkt. For å bli kalt sjokolade i Tyskland, må andelen være på minst 35 prosent.

Det er også uklart om prisøkninger vil påvirke forbruket. I en fersk måling gjort av YouGov sier 51 prosent av de spurte i Tyskland er inntaket av sjokolade vil holde seg, mens 37 prosent svarte at de ville spise mindre. Tyskerne spiste i gjennomsnitt 9,3 kilo hver i 2023.

Folk bryr seg lite

– Produsenter og detaljister vet at forbrukerne bryr seg mindre om prisen på luksusprodukter som god sjokolade. Derfor setter de også opp prisene, sier matekspert Armin Valet.

I tidligere tider har prisen på sjokolade gradvis steget uten at råvareprisene har vært utløsende. I løpet av de siste 20 år har utsalgsprisen på sjokolade tredoblet seg, sier Valet.

Men svikten i leveransene av kakaoråvarer ser ikke ut til å være et forbigående fenomen. En studie fra WWF går ut på at produksjonen i Afrika kan falle ytterligere ettersom det blir økende mangel på dyrkbar land som egner seg til kakaotrær.

For mange kakaobønder kan dette bety enda mer usikre tider, til tross for økte priser på verdensmarkedet. I dag er det slik at bare 6 prosent av prisen på en gjennomsnittlig sjokoladeplate tilfaller kakaobonden.