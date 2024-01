Vestlige land har innført vidtrekkende sanksjoner mot russisk våpenindustri og innført forbud mot salg av produkter og komponenter som kan hjelpe den russiske krigføringen i Ukraina.

Men regjeringen i Kyiv sier at Russland fortsatt får tak i viktige deler som er framstilt av vestlige firmaer.

– Vesten må for alvor følge opp sine egne sanksjoner og strupe Russlands evne til å produsere våpen, sier den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba i sosiale medier.

Han sier at enkelte data viser at hele 95 prosent av utenlandsproduserte komponenter funnet i ødelagte russiske våpen i Ukraina, kommer fra vestlige land. Ukraina mener at private firmaer eksporterer varer som kalles sivile, eller som kan brukes til flere formål, men at de i virkeligheten inneholder deler som kan brukes i framstillingen av våpen.

Kuleba la ikke fram dokumentasjon for sine påstander, men militærmyndighetene i Kyiv plukker ofte fra hverandre russiske raketter og droner som faller ned på ukrainsk område, for å analysere komponentene.

– Ukraina ville trenge mindre hjelp og tape færre liv hvis alle slags intrikate forsøk på å omgå sanksjonene og utnytte smutthullene kunne oppspores og stanses, sa Kuleba.

Under Davos-konferansen tidligere i uken understreket president Volodymyr Zelenskyj at Vesten må sikre at sanksjonere blir 100 prosent effektive.