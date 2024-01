– Iran hadde verken forbindelse til eller noe å gjøre med angrepet på den amerikanske utposten, skriver Irans FN-delegasjon i en uttalelse publisert av det statlige, iranske nyhetsbyrået Irna.

– Det er en konflikt mellom amerikanske styrker og motstandsgrupper i regionen, og de utveksler angrep, heter det videre i uttalelsen.

USAs president Joe Biden har beskyldt Iran-støttede grupper for droneangrepet mot amerikanske styrker ved en utpost i Jordan. Biden lovet også å sørge for at de som sto bak, blir holdt til ansvar.