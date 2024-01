Folk har omkommet i ulykker på glatte veier eller dødd av kulde fra Texas til New England-statene i nordøst.

I Memphis-området i Tennessee har så mange som 700.000 mennesker vært uten vann på grunn av frosne vannrør, og i Tipton country har folk fått beskjed om at de kan være uten vann i fem dager til.

Til sammen er kuldeperioden ansvarlig for at 25 mennesker har mistet livet i Tennessee, og lenger sør i Mississippi meldes det at ti mennesker har dødd som følge av kulda.

I Kansas og Oklahoma lenger mot vest gjør frysende regn, sludd og kraftige vindkuler det problematisk å ferdes ute.

Det er arktisk luft fra Canada som har ført til uvanlig iskalde forhold i Midtvesten og ned mot Sørstatene,

I Vermont i nordøst, som er mer vant med vintervær, benyttet mange anledningen til å gå på ski, kjøre snøscooter eller fiske på islagte vann. Men 23 skiløpere som hadde gått seg vill, måtte reddes.