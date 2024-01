Basert på medisinske råd, vil prinsessen trolig ikke gjenoppta sine offentlige oppdrag før etter påske, opplyser Kensington Palace.

Hoffet sier prinsessen av Wales gjennomgikk en planlagt operasjon i buken, men går ikke nærmere inn på hva slags inngrep det er snakk om. Hun er ventet å bli på det private sykehuset i London i 10–14 dager.

– Prinsessen forstår interessen denne uttalelsen vil medføre. Hun håper publikum vil ha forståelse for hennes ønske om en så normal tid som mulig for barna, og hun ønsker at hennes personlige helseopplysninger forblir private, skriver hoffet i en uttalelse.

De sier de kun vil komme med oppdateringer dersom det er «ny informasjon av betydning» å dele.