– Enhver FN-ansatt involvert i terrorhandlinger skal stilles til ansvar, også gjennom kriminell straffeforfølgelse, sier FNs generalsekretær i en uttalelse søndag morgen.

Det er første gang at FN-sjefen uttaler seg etter anklagene om at tolv ansatte i FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) skal ha deltatt i Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober.

Anklagene har ført til at ni land - USA, Canada, Australia, Storbritannia, Tyskland, Italia, Nederland, Sveits og Finland - så langt har innstilt økonomisk støtte til UNRWA. Det har igjen ført til at UNRWA frykter at virksomheten på Gazastripen må legges ned.

Guterres ber innstendig om å fortsette å støtte UNRWAs arbeid.

– Jeg har forståelse for bekymringene deres. Jeg ble selv forskrekket over disse anklagene. Men jeg oppfordrer sterkt regjeringene som har suspendert bidragene til i hvert fall å garantere fortsatt drift av UNRWA, sier Guterres.

I uttalelsen søndag morgen bekreftet også Guterres opplysningene om at det er tolv UNRWA-ansatte som anklages for å ha deltatt i angrepet mot Israel. Ni av dem er blitt oppsagt, en er bekreftet død og identiteten til de øvrige to er ennå ikke bekreftet, sier han.