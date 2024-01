Trumps eneste motstander, Nikki Haley, har ikke nådd målet om å slå Trump i den lille delstaten i det nordøstlige USA der hun har satset hardt.

AP erklærer Trump som vinner basert på de første resultatene, blant annet fra to av statens tre største byer, Manchester og Concord, og en oversikt over hvordan registrerte republikanere stemmer.

Det viser at Trump har en komfortabel ledelse både i byer og i mer grisgrendte strøk nord og øst i staten. De eneste stedene der Haley har en ledelse, er i demokratiske byer som Concord og Portsmouth.

Etter at 16 prosent av stemmene var opptalt, hadde Trump 53 prosent mot 45 prosent for Haley, som hadde håpet at statens mange uavhengige velgere kunne gi henne seier.

Haley gratulerte Trump med seieren på en valgvake i Concord, men gjorde det klart at kampen er langt fra over. Hun lovte å fortsette sin kampanje og utfordret Trump til å møte henne i debatter.

Med seieren i New Hampshire er Trump den første republikaneren som vinner i begge de to første nominasjonsvalgene - Iowa og New Hampshire. Det neste valget blir i Haleys hjemstat South Carolina, men også der han Trump fått støtte av ledende politikere, blant dem givernøren.

Etter seieren i New Hampshire vil trolig flere republikanere oppfordre Haley til å gi seg slik at partiet kan samle seg rundt Trump. Men hun sier at med Trump som kandidat er det sikkert at Joe Biden vinner valget i november.

AP melder også at president Biden har vunnet demokratenes nominasjonsvalg, selv om han ikke sto på valgseddelen, og hans tilhengere derfor måtte skrive inn navnet hans.