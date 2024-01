Tusener har trosset kulda for å gi sin støtte til Nadezjdin som presidentkandidat til valget 17. mars. Han har blitt et dilemma for Kreml, og spørsmålet er om myndighetene vil tillate at han stiller.

60-åringen vinner gjenklang hos noen velgere med sitt krav om å stanse krigføringen i Ukraina. Han vil også stanse mobiliseringen til militæret og innlede en dialog med Vesten. Nadezjdin er også kritisk til undertrykkelsen av skeive i Russland.

– Underskriftskampanjen har gått overraskende bra. For å være ærlig, hadde jeg ikke forventet dette, sier Nadezjdin til nyhetsbyrået AP.

Selv om det er usannsynlig at han skal slå Vladimir Putin, representerer køene for å støtte Nadezjdin et sjeldent tegn på protest og optimisme. Det skjer i et land som har slått spesielt hardt ned på dissidenter etter at det russiske krigsmaskineriet inntok Ukraina for snart to år siden.

Underskrifter fra hele landet

Boris Nadezjdin stiller som kandidat for Borgerinitiativpartiet. Siden partiet ikke er representert i det russiske parlamentet Dumaen, er ikke Boris Nadezjdin sikret å få stille som presidentkandidat. Han må samle 100.000 underskrifter nasjonalt og 2.500 i de mange regionene. Det holder ikke å samle oppslutning i de største byene.

71 år gamle Vladimir Putin har styrt Russland i 24 år. Han stiller også denne gang som «uavhengig kandidat». Putin har til nå samlet over 3 millioner underskrifter.

I St. Petersburg står Aleksander Rakitjanskij i kø for å støtte Nadezjdin.

– Jeg har gått gjennom en lang periode med apati der jeg trodde jeg ikke kunne gjøre noen ting. Å støtte Nadezjdin er en mulighet til å utøve mine borgerrettigheter, sier Aleksander Rakitjanskij.

Han kommer fra grensebyen Belgorod som har vært utsatt for en rekke ukrainske angrep.

– Jeg støtter Nadezjdin for at min hjemby ikke skal bombes og folk dø i gatene, sier han.

Køer over hele Russland

Overvåkingskameraer fanger køene som Nadezjdin, ikke bare i Moskva og St. Petersburg, men også i Krasnodar i sør, Saratov og Voronezj i sørøst, til Jekaterinburg bak Uralfjellene.

Så langt øst som Jakutsk forteller valgmedarbeidere for Nadezjdin at opptil 400 mennesker daglig står i minus 40 grader kulde for å undertegne oppropet.

I St. Petersburg forklarer 21 år gamle Anna hvorfor hun vil ha et alternativ til Putin på denne måten:

– Økonomien er i Fritt fall. Folk blir fattigere og prisene stiger, sier 21-åringen som av frykt for represalier ikke vil oppgi sitt fulle navn.

Støtte fra russere i eksil og fengsel

Nadezjdinzs valgkamp fikk et løft da russiske opposisjonsledere i utlandet som Mikhail Khodorkovskij og den fengslede Aleksej Navalnyj oppfordret russere til å stemme på enhver kandidat som kan ta stemmer fra Putin.

Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov uttalte nylig at de ikke ser på Nadezjdin som en utfordrer.

Men til tross for dette mener enkelte analytikere at støtten til Nadezjdin har overrasket Kreml.

Farlig spill

Analytikerne er klare på at Putin vil få oppslutning til å sitte i seks nye år i det kommende valget. Men noen peker også på at det er en politisk risiko for Kreml hvis det skapes et inntrykk av at presidentvalget ikke er et legitimt valg mellom reelle kandidater.

– For at Putin skal vinne en overbevisende seier, må hans tilhengere stille opp og hans kritikere holde seg hjemme uten en strime av håp. Det er derfor Nadezjdin utgjør et problem. Han representerer en strime av lys, sier Jekaterina Schulman som er statsviter tilknyttet the Carnegie Russia Eurasia Center i Berlin.

Hun er åpen for at dagens ledere i Kreml kan komme til å godkjenne Nadezjdins kandidatur.

– Men det vil være et farlig spill. Jeg tror de vil kutte Nadezjdin ut når han presenterer sine underskrifter, sier Schulman til AP.

Hun antyder at valgkommisjonen kan komme til å kjenne deler av underskriftene ugyldige og utestenge Nadezjdin fra valget. Det er også sannsynlig at myndighetene vil true ham og hans medarbeidere med fengsel dersom de oppfordrer til protester, ifølge Schulman.