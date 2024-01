Republikanerne har hittil nektet å godkjenne nye hjelpepakker til Ukraina før det er enighet om nye sikkerhetstiltak langs grensen mot Mexico.

Torsdag sa John Thune, som er innpisker for Republikanerne i Senatet, at de folkevalgte kan bli tvunget til å vurdere en plan B, som inkluderer hjelp til allierte, inkludert Ukraina og Israel.

En liten tverrpolitisk gruppe i Senatet har i flere måneder forsøkt å komme til enighet om hvordan migrantstrømmen over grensen skal håndteres. Innsatsen deres har møtt stadig kraftigere motstand blant Trump-vennlige republikanere.

– Vi er kommet til et kritisk punkt, og vi må presse på for å få dette på plass. Klarer vi ikke det, vil vi gå for plan B, sa Thune til reportere i Kongressen. Han svarte ikke på spørsmål om hvordan en slik Plan B vil se ut.

Samme dag sa en talsperson for Det hvite hus at de håper samtalene med Kongressen fortsetter.

Senatets leder, demokraten Chuck Schumer, sier at helgen skal tas i bruk.

– Jeg er glad for at forhandlingene fortsetter å bevege seg fremover. selvsagt er det fortsatt saker som må løses, men forhandlere skal arbeide gjennom hele helgen i et forsøk på å få dette fullført, sa Schumer senere torsdag.

En av forhandlerne, den uavhengige senatoren Kyrsten Sinema, sier til lokalstasjonen KGUN-TV i Tucson at hun regner med en avtaletekst kan legges fram «tidlig neste uke».